Quasi ultimati i contegi

ROMA – Mancano poche sezioni da scrutinare ma già sembra delinearsi la ripartizione dei seggi del consiglio comunale di Messina. Le liste del neo sindaco Federico Basile, eletto sindaco al primo turno, ottengono il premio di maggioranza: 19 seggi. Le liste per Croce ne ottengono sette, più un seggio per Maurizio Croce arrivato secondo dietro Basile. Le liste per Franco De Domenico ottengono cinque seggi.

Si attende in ogni caso la verifica del seggio centrale nei prossimi giorni. Se il premio venisse confermato, per la coalizione, saranno per l’appunto 19 i seggi per l’area Sicilia Vera: 11 alla lista Basile, cinque alla lista De Luca, tre a Prima l’Italia. Otto seggi vanno al centrodestra: Ora Sicilia ne ottiene tre, Fratelli d’Italia tre, Forza Italia uno, più Croce miglior candidato sindaco perdente. Se il candidato sindaco dovesse rinunciare, il seggio andrà a Forza Italia.