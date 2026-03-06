Messina, blitz a Giostra: sequestrate armi e droga, un arresto VD

Operazione dei carabinieri, i particolari

MESSINA – Un 43enne è stato fermato da carabinieri a Messina per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione.

Messina, blitz a Giostra

Il provvedimento ha fatto seguito al ritrovamento in un’abitazione e in un garage di un condominio del rione Giostra di 3,3 chilogrammi di marijuana, 800 grammi di cocaina e 120 grammi di crack, due fucili con le canne mozzate, due pistole a salve, una delle quali modificata con una canna in ferro, priva di matricola, e munizioni di diverso calibro.

L’uomo è stato fermato, in un complesso residenziale nel centro città, su disposizione della Procura ritenendo concreto il pericolo di fuga. Il Gip ha convalidato il provvedimento ed emesso, nei confronti dell’indagato, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.