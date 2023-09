Messina Denaro, in giornata inizierà l’autopsia

Al termine la salma sarà trasferita in Sicilia con un percorso dedicato

L’AQUILA – Inizierà verso l’ora di pranzo l’autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro all’interno di un blindatissimo ospedale dell’Aquila. Ad eseguirà sarà il medico legale Cristian D’Ovidio, professore universitario a Chieti.

Al termine dell’esame autoptico la salma del boss verrà immediatamente trasferita sul carro funebre per essere trasferita via terra in Sicilia: a quanto si è appreso l’auto sarà scortata e ci sarà un percorso dedicato, con l’ipotesi che arrivi domani in giornata a Castelvetrano.

