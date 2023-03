Messina Denaro meditava il suicidio da latitante

L'ultima follia per dribblare il tumore

1' DI LETTURA

PALERMO – Matteo Messina Denaro meditava il suicidio nel caso in cui la sua battaglia contro il tumore fosse andata persa. Il particolare emerge dall’analisi dell’immenso patrimonio di pizzini ritrovato dai carabinieri del Ros nei covi di Campobello di Mazara dove l’ultimo padrino ha vissuto. “Non morirò di tumore, appena non ce la faccio più mi ucciderò a casa e mi troverai tu – scriveva il boss alla sorella maggiore Rosetta, come rivelato da ‘Repubblica’ -. Ti dirò quando arriverà il momento”. Il boss era ormai cosciente della gravità delle sue condizioni e si affrettava a lasciare le sue disposizioni per l’ultima sfida allo Stato: meglio una morte volontaria che la resa dopo trent’anni di latitanza.

Boss sorvegliatissimo in carcere

Un motivo in più per tenere Messina Denaro sotto controllo costante nella sua cella all’interno del carcere de L’Aquila. Il capomafia viene sottoposto a chemioterapia direttamente in cella ed è seguito da una equipe di medici.

La morte di don Ciccio Messina Denaro

Curiosamente nel progetto suicida si ritrova una somiglianza con la fine di Francesco Messina Denaro, don Ciccio, il padre di Matteo. Anche lui morì da latitante ma non per scelta volontaria: fu stroncato da un infarto. Polizia e carabinieri trovarono in campagna la salma già composta con vestito nuovo e cravatta.

Gli ultimi arresti

Sul fronte giudiziario, invece, la scorsa settimana è stata quella dei nuovi arresti sul fronte dei fiancheggiatori del boss. Nei guai una coppia di Campobello di Mazara, mentre un fotogramma tratto dalle telecamere di sicurezza di un supermercato immortala Messina Denaro a colloquio con Laura Bonafede, figlia del defunto boss della cittadina trapanese.