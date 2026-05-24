 Elezioni a Messina, Federico Basile al voto nella sezione 123 di Gravitelli
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Messina, il sindaco uscente Basile al voto nella sezione 123 di Gravitelli

Messina Basile al voto
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE
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MESSINA – Questa mattina alle 9.30 il candidato sindaco di Messina di Sud chiama Nord, Federico Basile, ha votato a Gravitelli, nella sezione 123 accompagnato dalla sua famiglia. 

Basile, sindaco uscente, si ricandida alla guida della città dello Stretto dopo le dimissioni durante il suo primo mandato sempre tra le fila del partito guidato da Cateno De Luca.

Le operazioni di voto per le amministrative 2026 sono aperte dalle 7 alle 23 di domenica 24 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 25 maggio 2026.

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