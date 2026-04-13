Messina, Russo (Pd): “Sullo stato dei conti Basile non poteva non sapere”

Le parole della candidata sindaca del centrosinistra

MESSINA – “Sullo stato dei conti comunali Basile non poteva non sapere. La città merita chiarezza, perché da quei conti passa tutta la credibilità che si è giocata l’amministrazione dimissionaria su politica di risanamento”.

Lo ha detto Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra di Messina durante una conferenza stampa al Comune di Messina con i consiglieri comunali uscenti del Partito Democratico Alessandro Russo e Felice Calabrò.

Messina, il j’accuse di Russo (Pd)

Gli esponenti del Partito Democratico hanno puntato il dito contro la gestione economico-finanziaria del Comune di Messina, riportando al centro del dibattito politico la nota della Corte dei conti del 20 marzo 2026 e le sue implicazioni sul piano di riequilibrio approvato nel luglio 2023.

“Abbiamo voluto convocare questa conferenza stampa perché noi le carte le abbiamo – esordisce Antonella Russo – e ci sembra francamente singolare che altri candidati che sono stati nel palazzo negli ultimi 8 anni non ne fossero a conoscenza”.

“Ancora più singolare – aggiunge la candidata sindaco – è che il dimissionario Basile abbia dichiarato fino a due giorni fa di non sapere nulla di una nota della Corte arrivata al Comune il 20 marzo scorso sul monitoraggio al piano di riequilibrio. Il Comune di Messina risulta in disavanzo sia nel 2023 che nel 2024. E non abbiamo ancora elementi certi sul possibile disavanzo del 2025, perché è in corso il riaccertamento straordinario dei residui”.