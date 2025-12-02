 Messina: "Nasce Etna Sky, compagnia aerea siciliana"
Messina: “Nasce Etna Sky, compagnia aerea siciliana”

Il post su facebook del parlamentare del gruppo Misto
l'annuncio
di
CATANIA – “Quante volte avete detto ‘i biglietti costano troppo’ oppure ‘impossibile viaggiare’? A breve potrete smettere di dirlo e cominciare a volare siciliano. Una nuova compagnia aerea made in Sicily con quotazioni competitive e prezzi super speciali per i nostri conterranei. Se siete stanchi di pagare un Catania-Milano quanto un Milano-New York allora preparatevi a volare siciliano. Noi stiamo per decollare e voi preparatevi ad allacciare la cintura”.

Così il parlamentare nazionale Manlio Messina, deputato catanese eletto con ex Fratelli d’Italia e poi passato al gruppo misto, sui propri profili social annuncia la nascita di una nuova compagnia aerea siciliana, anticipandone anche la denominazione, Etna Sky, postando una foto di un aereo con quella che dovrebbe essere la livrea della società.

