Messina, il sindaco Basile annuncia le dimissioni: si voterà a maggio

La scadenza del mandato sarebbe stata nel giugno 2027. I partiti di centrodestra: "Lascia per un capriccio politico"

MESSINA – Federico Basile, sindaco di Messina, ha ufficialmente comunicato a Palazzo Zanca le sue dimissioni anticipate. Questa ‘mossa’ apre la strada alle elezioni comunali già fissate per il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio il prossimo 6 e 7 giugno. Da mesi si rincorrevano voci sull’annuncio delle dimissioni che diverrebbero definitive trascorsi 20 giorni dalla comunicazione. I cittadini di Messina potrebbero andare al voto la prossima primavera insieme ad oltre 60 comuni siciliani. La scadenza naturale del mandato, cominciato nel 2022, sarebbe stata nel giugno 2027.

“Come sempre, in maniera seria e trasparente voglio raccontare alla cittadinanza la mia decisione”, ha esordito.

Durante la conferenza stampa, il sindaco dimissionario ha ricordato i successi della sua amministrazione: “Abbiamo raggiunto il 65 per cento di raccolta differenziata. Oggi la società dei rifiuti garantisce servizio e posti di lavoro. Aree verdi come Villa Dante sono diventate punto di riferimento per la città, che dialoga con tutte le altre realtà, compreso il parcheggio. Gli impianti sportivi? Questa amministrazione ha approvato progetti, trovato fondi e realizzato ciò che prima non era mai stato fatto”.

La ricandidatura

“Mi sto ricandidando a guidare la città” ha detto Federico Basile, dopo aver annunciato le dimissioni. “Nel 2022 – ha aggiunto – l’ex sindaco Cateno De Luca, ha annunciato la candidatura del semisconosciuto Federico Basile. La città ha dato fiducia alla proposta di De Luca. Oggi è Federico Basile che candida Federico Basile”.

“Quando nel 2022 sono stato eletto, contavo su una maggioranza di 20 consiglieri su 32. Oggi la maggioranza conta su 13 consiglieri, perché 7 hanno cambiato idee, alcuni per ‘interessi personali’, lo dico tra virgolette. È venuta meno la solidità che serve all’azione amministrativa”.

“Credo di avere sopportato troppo – ha aggiunto – Oggi la città non può fare il salto di qualità che merita, né può essere messa sotto scacco. Ci siamo lasciati alla spalle la fase dell’emergenza e adesso serve un cambio di passo, rilanciare l’azione amministrativa”.

I partiti di centrodestra: “Lascia per un capriccio politico”

“Le inopinate e assurde dimissioni del sindaco di Messina Federico Basile sono motivate solo da un capriccio politico del sindaco di Taormina Cateno De Luca, e dei desiderata di quest’ultimo. Dietro questa scelta di abdicare alle proprie responsabilità nei confronti della Città c’è Cateno De Luca con la sua pseudo strategia politica” lo si legge in una nota delle segreterie regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini premier, Grande Sicilia – Mpa, Noi Moderati e Democrazia cristiana.

“È assurdo pensare ad una nuova fase commissariale per Messina proprio all’indomani di un’emergenza come quella del ciclone Harry, per di più le dimissioni di Basile lasceranno vuota anche la presidenza della Città metropolitana che svolge un ruolo fondamentale nella gestione della fase di ricostruzione nell’intera fascia dei comuni ionici. Siamo davanti ad un “coup de théâtre” di cui qualcuno si deve assumere l’onere davanti ai cittadini di Messina. Prendiamo atto della decisione odierna e come centrodestra siamo pronti a rispondere uniti con una candidatura autorevole per la guida della città di Messina”.