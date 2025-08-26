 Messina, fuori pericolo la paziente affetta da West Nile
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Messina, fuori pericolo la paziente affetta da West Nile

La donna è in fase di recupero
SALUTE
di
1 min di lettura

MESSINA – La paziente di 74 anni, colpita da infezione da virus West Nile ricoverata all’ospedale Papardo a Messina è ormai considerata fuori pericolo di vita.

Il dottore Antonio Albanese, responsabile dell’unità operativa semplice dipartimentale di malattie infettive, ha confermato il miglioramento clinico della paziente. Già da sabato la donna si trovava in stato vigile e gli ultimi esami ematochimici e diagnostici hanno escluso danni cerebrali gravi.

Attualmente è in fase di recupero e resterà sotto osservazione per un ciclo di riabilitazione. La donna ha spiegato ai medici di vivere in una zona particolarmente infestata da zanzare. 

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI