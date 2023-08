Meteo, l’Italia nella morsa di una tempesta di calore

L'anticiclone africano Nerone farà registrare temperature record per sette giorni

1' DI LETTURA

ROMA – È tempesta di calore con tempo caldissimo e asciutto e valori di almeno 10 gradi superiori alle medie del periodo. È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che conferma lo zero termico salito di circa 300 metri oltre il precedente record in Italia.

I record storici di questi giorni riguardano sopratutto la temperatura in quota, che non risentendo dall’urbanizzazione, dà esattamente l’idea del riscaldamento globale. Oltre al primato dello zero termico (5328 metri), l’anticiclone Nerone porta il caldo su praticamente tutta l’Italia e la durata della fiammata, a fine evento, sarà di circa 13-15 giorni.

In pratica “avremo – afferma Sanò – una vera e propria ‘tempesta di calore’, con addirittura 7 giorni di canicola e valori roventi”. La Heat Storm (Tempesta di Calore), come viene definita dal servizio meteo californiano, avviene quando le massime di almeno 38°C insistono per più di 3 giorni su una superficie molto ampia. Per quanto riguarda le previsioni, il tempo sarà caldissimo e asciutto al Centro-Nord fino a domenica. Possibilità di temporali sul meridione a causa di un’area depressionaria tra Sicilia e Libia: proprio tra Sicilia, Calabria e Campania si potranno avere disturbi temporaleschi pomeridiani che manterranno le temperature del Sud decisamente più basse di quelle del Centro-Nord.

Nel dettaglio: – Martedì 22. Al nord: soleggiato e caldo intenso. Al centro: caldo in aumento. Al sud: prevalenza di sole e caldo, isolato rovescio pomeridiano in Sicilia. – Mercoledì 23. Al nord: caldo forte, sole e alcuni temporali sulle Dolomiti. Al centro: clima caldissimo, sole. Al sud: prevalenza di sole e caldo, qualche temporale pomeridiano. – Giovedì 24. Al nord: caldo record, sole ovunque salvo occasionali temporali sui confini alpini. Al centro: clima caldissimo, sole. Al sud: prevalenza di sole e caldo. Tendenza: sempre caldo opprimente, rari temporali. Probabile cambio del tempo da lunedì 28 agosto.