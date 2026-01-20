Il ciclone Harry continua a colpire la Sicilia: fiumi esondati LA DIRETTA

Nel messinese si è aperta una voragine con un'auto finita all'interno

PALERMO – Il ciclone Harry continua a colpire la Sicilia. Il maltempo ha imperversato già nella giornata di ieri e continuerà a farlo oggi 20 gennaio, giornata segnata dall’allerta meteo rossa, con numerose precipitazioni e folate di vento.

Le province più a rischio, secondo il bollettino diffuso dalla protezione civile sono Enna, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa dove è stata diffusa l’allerta rossa. L’allerta è arancione per Caltanissetta, Palermo, Agrigento e Trapani.

Nel messinese è esondato il fiume Agrò. L’acqua ha invaso un tratto della Statale 114, Orientale Sicula”, dal km 35,500 al km 35,400, in territorio di Sant’Alessio Siculo, e quel tratto di strada è stato chiuso al traffico. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Sempre nel messinese, in particolare nel lungomare di Santa Teresa di Riva si è aperta una voragine dove è finita dentro un’auto. L’automobilista che era alla guida è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite.

Per evitare rischi in tutte le province dell’Isola sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado, lo stesso è stato fatto per i parchi pubblici.

Nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio, il sindaco di Pachino ha ordinato l’evacuazione del borgo di Marzamemi a causa del peggioramento delle condizioni meteo.

