Meteo, weekend di caldo: nuova “ottobrata” in arrivo

Le previsioni per il fine settimana

1' DI LETTURA

Il progressivo rinforzo dell’anticiclone ripristina condizioni più stabili e soleggiate sulle nostre regioni dopo tanto maltempo. Lo spiegano gli esperti di 3bmeteo.it, che parlano di una nuova “ottobrata”.

“Sabato le correnti settentrionali insisteranno ancora tra Nord Sicilia e Calabria tirrenica con qualche breve fenomeno in attenuazione. Da domenica le condizioni meteo volgeranno al bello ovunque se si fa eccezione per una variabilità sulla Sicilia ai margini dell’anticiclone. Le temperature torneranno ad aumentare specie in quota”.