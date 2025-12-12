 Metro di Catania, Lega: “Completamento grazie a Salvini”
Metro di Catania, Lega: “Completamento grazie a Salvini”

Dal Mit altri 50 milioni
CATANIA – La metropolitana di Catania potrà avvicinarsi al completamento grazie allo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo annunciano i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano, che attribuiscono il risultato all’impegno del ministro Matteo Salvini.

Le nuove risorse serviranno a superare le criticità dei lotti Monte Po–Misterbianco Centro e Stesicoro–Aeroporto, considerati decisivi per l’estensione della linea. Secondo i parlamentari, i fondi permetteranno di completare rapidamente le procedure pendenti e avviare i lavori del primo lotto entro i primi mesi del 2026. La Ferrovia Circumetnea potrà inoltre indire una nuova gara per l’esecuzione degli interventi previsti.

“La metropolitana – affermano Sudano e Carrà – è un’infrastruttura strategica per Catania, che sarà sempre più interconnessa e vivibile. Ringraziamo il ministro Salvini, che continua a dimostrare attenzione verso la crescita dell’Isola e verso opere che avranno ricadute positive anche sul turismo, con l’aeroporto di Fontanarossa tra i principali scali nazionali”.

