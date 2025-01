Metrò, via alla progettazione esecutiva della Monte Po – Misterbianco

I lavori per la Circumetnea

CATANIA – Metropolitana di Catania, avviata la progettazione esecutiva del lotto Monte Po – Misterbianco: lo annuncia il deputato e sottosegretario al Mit Tullio Ferrante in un comunicato in cui esprime “massima soddisfazione” per l’avvio dei lavori, formalizzato nel pomeriggio di martedì 28 gennaio.

Metropolitana di Catania, “un passo avanti”

“Oggi – osserva Ferrante – registriamo un ulteriore e significativo passo in avanti lungo il percorso che ha permesso di sbloccare la situazione di stallo che frenava la realizzazione di un’opera strategica nello scacchiere dei collegamenti siciliani”.

“Il lavoro portato avanti per la Fce – continua Ferrante – anche con sopralluoghi e incontri da me promossi al Mit, sta producendo i suoi frutti, consentendoci di considerare ormai alle spalle le criticità che in passato ne hanno rallentato l’avanzamento. Andiamo avanti con un’opera fondamentale per i collegamenti dell’hinterland Catanese”.

Il contratto per la realizzazione della metropolitana Monte Po – Misterbianco era stato firmato lo scorso dicembre.