Michael Schumacher, come sta oggi: “Non è più a letto”

Come sta Michael Schumacher oggi? Sulle condizioni di salute dell’ex campione di Formula 1 vige il più stretto riserbo dal 29 dicembre 2013, giorno in cui è rimasto vittima di un incidente sulle piste da sci francesi di Méribel nel quale ha riportato gravi danni cerebrali.

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra l’ex pilota della Ferrari non sarebbe più costretto a letto. A rivelarlo è il “Daily Mail”. La lenta ripresa del 57enne tedesco è rimasta a lungo un segreto gelosamente custodito, conosciuto solo dai familiari più stretti e da una ristretta cerchia di amici fidati.

Come sta oggi Michael Schumacher e chi si prende cura di lui

Ma adesso fonti a lui vicine affermano che sarebbe in grado di stare seduto su una sedia a rotelle con la quale verrebbe accompagnato all’interno della sua tenuta da 30 milioni di sterline a Maiorca e nella sua residenza da 50 milioni di sterline a Gland, sulle rive del Lago di Ginevra.

A prendersi cura di lui c’è Corinna Betsch, sua moglie da 30 anni, insieme a un team di infermieri e terapisti che garantiscono assistenza 24 ore su 24, con costi che ammontano a decine di migliaia di sterline a settimana.

La privacy come priorità assoluta dopo i gravi danni cerebrali

La privacy di Michael Schumacher è considerata fondamentale. Da quando ha riportato gravi danni cerebrali, è stato tenuto lontano dal pubblico.

I tentativi di alcuni ex membri dello staff di vendere immagini che lo ritraevano in condizioni di sofferenza hanno portato alle loro condanne lo scorso anno. Anche le notizie secondo cui avrebbe partecipato al matrimonio della figlia Gina nel 2024 si sono rivelate infondate.

“Capisce alcune delle cose che accadono intorno a lui”

Secondo un rumor, il sette volte campione di Formula 1 sarebbe affetto dalla cosiddetta sindrome locked-in. Si tratta di una condizione in cui i pazienti sono coscienti e pienamente consapevoli, ma incapaci di rispondere se non tramite battiti di ciglia.

Tuttavia, diverse fonti hanno confermato che persino questo scenario, già di per sé drammatico, non corrisponde alla realtà. “La sensazione è che capisca alcune delle cose che accadono intorno a lui, ma probabilmente non tutte”, ha dichiarato una fonte.

