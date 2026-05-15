 Minardo: “Patto per l’Autonomia, lo Statuto siciliano va aggiornato”
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Nino Minardo
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“Più competenze, meno burocrazia e una Regione capace di governare davvero”.
forza italia
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PALERMO – “L’Autonomia siciliana non può essere soltanto una ricorrenza da celebrare, ma deve tornare a essere uno strumento reale ed efficace di governo e sviluppo”. Lo afferma Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia in Sicilia e presidente della commissione Difesa della Camera.

Per l’esponente azzurro, lo Statuto del 1946 rappresenta “una conquista storica straordinaria”, ma oggi avrebbe bisogno di essere “aggiornato e rafforzato” per rispondere alle esigenze attuali della Sicilia.

“Non si tratta di mettere in discussione l’Autonomia speciale – sottolinea Minardo – ma di renderla più concreta, moderna e utile ai siciliani: servono chiarezza nelle competenze, vera autonomia finanziaria, meno burocrazia e una Regione capace di decidere e governare davvero”.

Minardo respinge anche le critiche di chi collega le difficoltà amministrative dell’Isola all’Autonomia speciale. “La risposta non è meno autonomia, ma più responsabilità e maggiore capacità di esercitarla bene. L’autonomia si difende rendendola credibile ed efficiente”, aggiunge.

Da qui la proposta di un “Patto per l’Autonomia” tra tutte le forze politiche siciliane, “al di là degli schieramenti”. Minardo cita il recente percorso del Trentino-Alto Adige come modello di riforma condivisa delle autonomie speciali.

“Anche la Sicilia deve avere questa ambizione – conclude – aggiornare il proprio Statuto per costruire una Regione più forte, autorevole e capace di governare il proprio futuro”.

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