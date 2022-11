Misiliscemi, Comune in cerca di casa: Trapani ospita il sindaco

Salvatore Tallarita, il consiglio comunale e gli uffici andranno a Palazzo D'Alì

TRAPANI – Il Comune di Misiliscemi ‘cerca casa’ e intanto si sistema a Trapani. Dopo la proclamazione ufficiale, il neo costituito Comune di Misiliscemi, il 25esimo della provincia di Trapani, ha primo sindaco della sua storia. Si tratta di Salvatore Tallarita, che alle elezioni di domenica ha battuto con un’ampia maggioranza il suo avversario, Giuseppe Peralta.

Due Comuni un Municipio

Tallarita è stato proclamato e ha ricevuto la fascia tricolore dal commissario straordinario del Comune, Carmelo Burgio. Il Comune di Misiliscemi però non ha ancora un proprio Municipio, e in attesa della sede istituzionale, il sindaco Tallarita, la sua Giunta, e il consiglio comunale, avranno i propri uffici al terzo piano di Palazzo D’Alì, a Trapani. Nell’edificio principale del Comune capoluogo coabiteranno dunque due sindaci, quello di Trapani, Giacomo Tranchida, e quello di Misiliscemi, Salvatore Tallarita.

Come è nato il Comune di Misiliscemi

Il terzo piano di Palazzo D’Alì sarà per il momento il Municipio di Misiliscemi, nato dalla fusione delle ex frazioni di Trapani: Locogrande, Salinagrande, Pietretagliate, Marausa, Rilievo, Guarrato, Fontanasalsa, Palma. Il commissario straordinario Carmelo Burgio deve compiere un sui ultimo atto, quello della convocazione dei dodici componenti il consiglio comunale di Misiliscemi. Convocazione che probabilmente avverrà entro la fine del mese. I due Comuni, Trapani e Misiliscemi, si divideranno per il momento anche il personale comunale. Il neo nato Comune di Misiliscemi ha intanto ricevuto dalla Regione un finanziamento di 200mila euro per l’acquisto di mobili e attrezzature da destinare alla nuova sede comunale.