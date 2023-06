Misilmeri, palazzine a rischio crollo: evacuate trenta famiglie

I vigili del fuoco stanno eseguendo tutte le verifiche necessarie

MISILMERI (PA) – Nella serata di ieri è stato fatto evacuare un edificio di quattro piani a Misilmeri a rischio crollo.

La palazzina in viale Europa presenta delle crepe e sono intervenuti i vigili del fuoco per eseguire tutte le verifiche necessarie per stabilire le condizioni della costruzione.

Nel corso dei controlli effettuati dai tecnici comunali, per stabilire insieme ai pompieri se i residenti possono tornare nelle proprie abitazioni o devono trovare per la notte una sistemazione, sono state sgombrate altre due palazzine per via del rischio crolli, per un totale di trenta famiglie.

Il sindaco Rosario Rizzolo ha chiesto l’intervento della protezione civile per trovare sistemazione a 30 famiglia. “Siamo molto preoccupati per quanto sta avvenendo in paese – dice il primo cittadino – ho contattato la prefettura. Le famiglia non sanno quanto dovranno stare fuori dal palazzo”.

Le palazzine realizzate in viale Europa sono di costruzione recente. Da ieri sera sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando. I vigili del fuoco hanno trovato pilastri ammalorati con i ferri arrugginiti e pezzi di cemento che si staccano