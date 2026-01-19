Modica, picchia il marito e lo manda in ospedale: arrestata una 42enne

L'uomo ha riportato la frattura di due costole, un polmone perforato e ferite al volto e alla testa

MODICA – Un cinquantenne è stato ricoverato a Modica (Ragusa) con due costole fratturate, gravi ferite al volto, alla testa e un polmone perforato. Gli agenti del commissariato e della squadra mobile di Ragusa sono intervenuti al pronto soccorso e, considerati i precedenti interventi per liti familiari che avevano coinvolto la vittima e la moglie, una marocchina di 42 anni, hanno fermato la donna e avviato indagini.

La casa è stata trovata in una situazione di degrado, con stanze a soqquadro e rifiuti sparsi in più ambienti. Alla vista della Polizia, la donna si è chiusa in una stanza, prima di essere fermata per tentativo di omicidio, maltrattamenti in famiglia ai danni del coniuge e sequestro di persona aggravato. Il fermo è stato convalidato dal Gip e la donna è stata rinchiusa nel carcere catenese di Piazza Lanza.