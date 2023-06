Mondello, bimbo perde conoscenza: interviene il farmacista

Il post che racconta un'altra emergenza. La borgata affollata, ma...

“Oggi ennesimo intervento di pronto soccorso da parte mia e dei miei collaboratori della farmacia. Un bambino di circa 10 anni ha perso conoscenza, accasciandosi per terra davanti il bar vicino – così scrive in un post il dottore Antonello Niceta, farmacista a Valdesi -. Insieme al nostro intervento di soccorso è stata chiamata immediatamente un’ambulanza, che è arrivata dopo più di 1/2 ora di attesa… E non per colpa dell’autista o del medico (molto bravo), purtroppo veniva da Palermo”.

“Per fortuna – racconta il dottore Niceta – è andato tutto bene, il bambino si è ripreso e ora sta bene, anche se dovrà effettuare dei successivi controlli. Pubblico questo post per chiedere e sensibilizzare chi di dovere, a tenere fissa nella zona del lungomare una postazione di pronto soccorso con possibile ambulanza fissa. Ci sono dei casi in cui il tempestivo intervento di soccorso è fondamentale. Considerando anche che, con l’avvio della stagione balneare, Mondello diventerà veramente piena di persone, aumentando in modo esponenziale la possibilità di richiesta di aiuto”. La riflessione (opportuna) è stata pubblicata sulla pagina facebook del gruppo ‘Insieme per Mondello’.

Quello di una assistenza sanitaria immediatamente disponibile nella borgata, affollata, ma abbastanza distante da tutto, è un tema cruciale. Ci sono casi in cui non c’è niente da fare e altri in cui un’azione tempestiva è fondamentale. Il dottore Niceta, di recente, è stato protagonista di un altro caso di cronaca, quando è intervenuto tra i primi per cercare di aiutare un uomo che aveva avuto un malore. Purtroppo, Massimo Russo, conosciuto e voluto bene nella zona, non ce l’ha fatta. (rp)