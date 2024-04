Mondello, spiaggia colma di rifiuti: a ripulirla ci pensano i bimbi

Cinque giovanissimi "armati" di sacchetti portano via la spazzatura

PALERMO – La spiaggia di Mondello, con l’arrivo delle belle giornate, viene presa d’assalto dai palermitani e non solo che, prima di andare via, lasciano le bottiglie di birra, cartaccia e tantissima altra spazzatura.

Un comportamento scorretto al quale, per fortuna (anche se non dovrebbe essere così), mettono una “pezza” cinque bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni; si tratta di Alice (9), Elia (8), Lorenzo (9), Ettore (11) e Bianca (7).

“Ogni giorno – raccontano i bimbi accompagnati dai genitori – veniamo in spiaggia e la ripuliamo dai rifiuti abbandonati da chi non ha la sensibilità di gettarli nei cestini“. Sono cinque bambini che si sostituiscono alla Rap, ma soprattutto che cercano di sensibilizzare i più grandi che lasciano la spazzatura sulla sabbia anziché portala via. Nei loro sacchetti c’è di tutto, da bottiglie di birra vuote, passando per quelle di plastica ma anche a mozziconi di sigarette e non solo.

“Sono loro che decidono di venire in spiaggia per ripulirla – raccontano i genitori con un pizzico di orgoglio nel vedere i loro piccoli che si impegnano a trasmettere un messaggio di civiltà -, noi siamo felici perché cercano di ripulire un tratto di spiaggia che è di tutti. Certamente non dovrebbero essere loro a farlo, ma è anche vero che la spiaggia non dovrebbe essere sporcata”.

Ogni giorno i piccoli riempiono diversi sacchetti della spazzatura e lanciano un messaggio ai più grandi che sporcano. Come domenica 7 aprile, quando alcuni ragazzi si sono presentati in spiaggia e hanno parcheggiato lì i loro scooter elettrici.