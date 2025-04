Monreale, Russo (FdI): “Accanto alla gente perbene che manifesta”

"No a vecchie logiche di violenza"

PALERMO – “Siamo accanto alla gente perbene che questa sera è in strada a Monreale per esprimere il proprio dolore rispetto ad una storia inaccettabile. Non si può morire in questo modo e i responsabili di questa assurda violenza devono essere assicurato alla giustizia”. Lo dice il senatore e presidente provinciale di FdI a Palermo, Raoul Russo, in merito alla fiaccolata di Monreale.

“I siciliani meritano di vivere in una società dove il rispetto della vita è sacro e non può essere violo da chi pensa di potere imbracciare un’arma per affermare la propria supremazia sugli altri – aggiunge Russo -. Certe logiche le abbiamo relegate al triste passato della nostra terra e non abbiamo nessuna intenzione di riportarle in vita”.