Monreale in piazza per ricordare Salvo, Massimo e Andrea VIDEO

In corso una fiaccolata

MONREALE (PALERMO) – In corso a Monreale la fiaccolata per ricordare le tre vittime della strage avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile. Quella notte una folle sparatoria, con almeno venti colpi di pistola, ha ucciso tre giovani: Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. “Giustizia per i nostri fratelli”, si legge su uno striscione e dietro le gigantografie delle tre vittime.

Monreale in piazza contro la violenza

Le strade di Monreale sono letteralmente invase dalla gente scesa per manifestare la propria vicinanza alle famiglie delle vittime. Epicentro della manifestazione piazza Duomo, a pochi passi da via Benedetto D’Acquisto, dove si è verificata la sparatoria. In testa al corteo il sindaco, Alberto Arcidiacono, e il presidente del consiglio comunale, Marco Intravaia.

Calvaruso non risponde al gip

Per la strage si trova in stato di fermo un 19enne, Salvatore Calvaruso, che ha ammesso di avere sparato. La procura di Palermo e i carabinieri di Monreale, tuttavia, sono alla ricerca dei possibili complici del 19enne che in cella piange e chiede ripetutamente scusa per quello che ha fatto: “Ho distrutto quattro famiglie”, dice.