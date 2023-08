Morgan insulta il pubblico a Selinunte: "Avete rotto i c..." VIDEO

Il direttore del Parco: "Una commedia dell'arte"

MARINELLA DI SELINUNTE (TRAPANI) – “Avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni”. Così Morgan ieri sera ha insultato il pubblico che era arrivato al parco archeologico di Selinunte per ascoltare il suo concerto-lezione ‘Segnali di vita e di arte’ dedicato a Franco Battiato.

Quello di Morgan era l’ultimo appuntamento del Festival della bellezza, dopo le lezioni di Massimo Cacciari e Umberto Galimberti. Lo spettacolo a pagamento è iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l’ira dell’artista si è scatenata non appena qualcuno dal pubblico avrebbe detto: “Sei fuori tema”.

“Io sono un personaggio, andate a vedere Marracash, Fedez… frocio di merda”, ha proseguito rivolgendosi a una persona del pubblico. Dopo l’acceso scontro verbale, Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo. (Leggi qui per l’articolo completo)

Critici gli organizzatori del Festival

“Il festival della bellezza si dissocia in modo molto netto e si rammarica per il turpiloquio di Morgan durante lo spettacolo al Parco archeologico di Selinunte di ieri sera, che non può trovare alcuna giustificazione nel comportamento inappropriato di alcuni spettatori”. Lo dicono all’ANSA gli organizzatori del festival.

“La direzione ha fatto il possibile per gestire la situazione critica nel rispetto del pubblico e garantire la prosecuzione dello spettacolo”, hanno aggiunto dall’organizzazione.

Il direttore del Parco: “Una commedia dell’arte”

“Ieri sera abbiamo assistito a una commedia dell’arte, cioè il pubblico è diventato protagonista dello spettacolo, intervenendo nel bel mezzo della messa in scena. In sintesi è successo un po’ quello che ogni tanto si verifica con i leoni da tastiera sui social”. Così commenta quanto accaduto ieri sera con Morgan nel parco archeologico di Selinunte, il direttore dell’ente Felice Crescente.

“Morgan ha fatto due ore di spettacolo – chiarisce il direttore del Parco – e alla fine i brani di Battiato li ha eseguiti e la gente ha applaudito soddisfatta”.