Chi era la vittima

CATANIA – È un motociclista 26enne di Misterbianco, Michael Duse, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera a Belpasso, nella frazione di Giaconia. Il giovane era a bordo della sua Yamaha, che in quel momento sarebbe stata al fianco di un’altra moto. Per motivi che sono ancora al vaglio degli inquirenti, i due mezzi sono entrati in contatto con un’auto, una Hyundai i10.

Erano le 20 di ieri e sarebbe avvenuto allo svincolo di Giaconia, all’incrocio fra le vie Nettuno e Leoncavallo. Per il ragazzo purtroppo non c’è stato scampo, mentre un 39enne che era a bordo dell’altra moto è stato portato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è ricoverato in gravi condizioni. È stato sottoposto a un intervento chirurgico. I medici hanno sciolto la prognosi, ma è pesantissima: 40 giorni.

I soccorsi e i rilievi dei carabinieri

Non sarebbero gravi invece le condizioni dei tre che erano a bordo della Hyundai, tra cui una donna che era alla guida. I soccorritori li hanno portati all’ospedale di Paternò. Nel luogo dell’incidente, oltre ai carabinieri di Belpasso e della compagnia di Paternò – che lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente – anche il personale del 118.

La vittima aveva una passione vera e propria per le moto. Nel suo profilo di Instagram tantissime le foto in sella alla sua Yamaha.