I medici l'avevano visitata nella notte. La febbre era scesa col paracetamolo.

Una bimba di 4 anni è morta all’ospedale “Infermi” di Rimini dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

La piccola, di origine ucraina e residente con la famiglia nella provincia riminese, è arrivata al pronto soccorso nelle prime ore del mattino di sabato 14 marzo, ma nonostante i tentativi dei medici di salvarla non è stato possibile rianimarla.

Bimba di 4 anni morta a Rimini, la ricostruzione

Secondo la ricostruzione riportata da “Il Resto del Carlino”, la sera di venerdì 13 marzo la bambina era stata portata all’ambulatorio di urgenze pediatriche dell’ospedale di Rimini per la comparsa di febbre iniziata intorno alle 18. Non presentava altri sintomi evidenti.

I medici avevano eseguito una valutazione completa. I parametri vitali risultavano nella norma e non erano state rilevate anomalie cardiovascolari, polmonari, addominali o neurologiche.

Anche gli esami del sangue non avevano evidenziato segni di infezione. Dopo la somministrazione di paracetamolo, la febbre si era ridotta rapidamente. Per prudenza la piccola era stata tenuta alcune ore in osservazione e poi dimessa intorno alle 00.45, con un quadro clinico considerato stabile.

Il peggioramento improvviso e la corsa in ospedale

La situazione è cambiata poche ore dopo. Nella mattina di sabato 14 marzo le condizioni della bambina sono peggiorate improvvisamente e i genitori hanno contattato il servizio di emergenza territoriale.

La piccola è arrivata al pronto soccorso dell’Infermi alle 6.35. Subito è stato attivato il protocollo di emergenza. Sul posto sono intervenuti rianimatore, pediatra e medico del pronto soccorso, che hanno avviato le manovre di rianimazione.

I tentativi dei sanitari sono proseguiti per oltre un’ora, ma nonostante tutti gli interventi non è stato possibile salvare la bambina.

Gli accertamenti per chiarire le cause

Ora saranno avviati gli accertamenti sanitari per capire cosa abbia provocato il rapido peggioramento delle condizioni della piccola. Gli esami serviranno a ricostruire con precisione le ore precedenti al decesso.

Oltre alle verifiche interne disposte dalla direzione sanitaria dell’ospedale, non è escluso che la Procura di Rimini possa decidere di richiedere l’autopsia per stabilire le cause della morte.

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