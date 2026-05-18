Una vita tra scuola e impegno politico

Morta Lucia Bonaffino, dirigente scolastica dell’IIS “Salvo d’Acquisto” di Bagheria. Aveva 60 anni e se ne è andata a causa di una malattia che aveva scoperto negli ultimi mesi e che non le ha lasciato scampo. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il marito Francesco Cortimiglia. “Ieri sera, alle 22.15, Lucia ci ha lasciati – ha fatto sapere via social – L’arrivo della fine rende più evidente la bellezza del percorso. Sono pieno di gratitudine per la strada fatta insieme. So di non essere il solo a pensarlo. Per un saluto in camera ardente, dalle 8.00 alle 20.00 alla Maddalena”.

Il post dell’istituto “Salvo d’Acquisto”

“Ieri sera la nostra preside, prof.ssa Lucia Bonaffino, ha lasciato questa vita terrena – si legge sulla pagina Facebook dell’istituto “Salvo d’Acquisto” di Bagheria – Grande è il nostro dolore. In questo momento ci sentiamo smarriti, senza il nostro punto di riferimento. Porteremo con noi sempre i principi e l’esempio che ci ha lasciato. La cura per l’essere umano al di là di ogni condizione, l’amore e l’attenzione verso le sue alunne ed i suoi alunni, considerati ‘unici e preziosi’, la disponibilità all’ascolto ed il prendersi carico di tutte le difficoltà del personale scolastico in quanto, come era solito dire, questi ‘sono il motore della scuola e non vanno mai lasciati soli’. E tutto questo senza mai venire meno ai gravosi doveri che il suo ruolo imponevano”.

Ed ancora: “Adesso spetta a tutti noi, docenti, alunne/i, personale ATA, fare tesoro di questa enorme eredità continuando, con responsabilità e impegno il percorso da lei tracciato, affinché i suoi insegnamenti non si spengano ma continuino a vivere nelle aule, nei corridoi, nei gesti quotidiani di chi crede nella scuola come luogo di crescita, dignità e umanità. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, giunga l’abbraccio commosso dell’intero Istituto. Buon viaggio, preside”.

Il cordoglio per Lucia Bonaffino morta a 60 anni

Lucia Bonaffino era anche molto impegnata in politica. Era stata responsabile del dipartimento regionale Scuola del Pd Sicilia. Dai social arriva il cordoglio del Partito Democratico siciliano: “Ne ricorderemo in particolare il sorriso dolce che la contraddistingueva anche nei momenti più duri, quando era necessario esporsi su tematiche controverse”. “Ciao, Lucia! Ti ricorderemo sempre per la tua sobrietà, la tua gentilezza, il tuo impegno e la tua determinazione. Ti siamo grati per quanto ci hai dato”, il saluto della federazione provinciale del Partito Democratico di Palermo.

“È difficile dirti ad-Dio, donna generosa e appassionata, capace di lasciare un segno profondo nelle persone che ti hanno conosciuta – scrive Cleo Li Calzi – La tua energia, la tua presenza e il tuo modo autentico di spenderti per gli altri resteranno memoria viva e preziosa. In questo momento di dolore, un abbraccio affettuoso a Francesco Cortimiglia, alle figlie, alla dolcissima mamma ed alla vostra famiglia, e a tutta la comunità che già sente la tua mancanza. Ciao Lucia, grazie per ciò che sei stata e per ciò che continuerai a rappresentare”. “Garbata, competente, professionale, impegnata e sempre presente – sottolinea Mila Spicola – Una persona splendida e importante. Cara Lucia Bonaffino, che perdita per tutte e tutti. Mancherà alla scuola e mancherà alla politica e al nostro partito. Un abbraccio alla tua famiglia”.

“Ti devo dire addio amica mia? Sei proprio sicura che ci riuscirò? – le fa eco Mari Albanese – Siamo state compagne e sorelle. Abbiamo condiviso battaglie politiche importanti al fianco di Elly Schlein, quando nessuno ci credeva noi eravamo lì. E siamo rimaste con l’amore che ci univa, con la lealtà, la bellezza delle nostre parole. Rimango sola, senza di te e con mille battaglie da portare avanti in nome tuo. Oggi più che mai. Non ero pronta per perderti. Tu sai quante frasi ci separano ancora per essere felici. Ti ho amato tanto, sarà brutto vivere senza di te”.

“Abbiamo condiviso anni di intensa militanza nella CGIL e nel Partito Democratico e, in particolare, una lunga collaborazione all’interno dei dipartimenti scuola- racconta Caterina Altamore – Ricorderò sempre la sua determinazione, la sua energia e la costante dedizione ai problemi della scuola. Esprimo le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto bene”.

La nota del Comune di Bagheria

Il Comune di Bagheria ha diffuso una nota per esprimere profondo cordoglio per la prematura scomparsa della professoressa Lucia Bonaffino morta a 60 anni “a causa di una malattia fulminante”. “Il sindaco, la giunta, il presidente del Consiglio comunale e il consiglio comunale tutto si stringono al dolore della famiglia, dei colleghi, del personale scolastico e degli studenti, ricordando con gratitudine la dedizione, la passione e l’alto valore umano e professionale che hanno contraddistinto il suo operato per la comunità”, si legge.