 Mafia, morto Enzo Santapaola: era figlio dello storico boss Benedetto
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Morto Enzo Santapaola, figlio dello storico capomafia Benedetto

Morto Enzo Santapaola
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Avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 2 giugno
CATANIA
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CATANIA – È morto la notte scorsa nell’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasferito per le sue gravi condizioni di salute, Vincenzo Salvatore Santapaola, uno dei figli dello storico capomafia Benedetto Santapaola elemento apicale di Cosa nostra catanese.

Avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 2 giugno. Era da tempo gravemente malato e le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate negli ultimi giorni. Stava scontando, nel carcere di Parma, dove era recluso in regime di 41 bis, una condanna per associazione mafiosa e quella a 30 anni di reclusione per l’omicidio del cugino Angelo Santapaola, commesso nel 2007.

Il 2 marzo scorso è morto il padre, l’ergastolano Benedetto Santapaola, nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. Il boss era detenuto nel carcere di Opera a Milano, anche lui in regime di 41 bis. Come il padre, anche Vincenzo Salvatore Santapaola ha lasciato la disposizione che il suo corpo venga cremato. 

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