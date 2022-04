Mostre, ”Dire l’indicibile’: sulla sovrapposizione quantistica

Dal 14 aprile a Catania, a Villa San Saverio.

Catania – Una mostra interattiva per avvicinarsi a quella parte di mondo comunemente invisibile. E’ anche questo ‘Dire l’indicibile – La sovrapposizione quantistica’, l’evento organizzato da stamane al 14 aprile dal Cnr – Istituto per la Microelettronica e Microsistemi di Catania insieme a Infne al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Universita’ etnea nei locali della Scuola Superiore di Catania.

L’iniziativa rientra nel programma nazionale della Italian Quantum Weeks e accompagnera’ il percorso di avvicinamento al primo World Quantum Day, previsto per il 14 aprile. Per due settimane all’interno della Villa San Saverio sara’ possibile prendere parte a un’esperienza che, tra pannelli esplicativi, esposizioni, prototipi e installazioni interattive, consentira’ allo spettatore di affacciarsi sul mondo della meccanica quantistica e delle sue piu’ importanti scoperte e trasformazioni tecnologiche, come i computer quantistici.

Catania e’ una delle citta’ italiane – le altre sono Como, Firenze, Milano, Modena, Napoli, Padova e Roma – in cui sara’ allestita la mostra’. Per gli spettatori sara’ possibile, attraverso immagini, giochi e semplici esperimenti, avvicinarsi ai concetti chiave della teoria quantistica. L’evento vedra’ degli spazi dedicati agli istituti superiori, offrendo la possibilita’ alle scolaresche di avvicinarsi a un mondo dal sicuro fascino con implicazioni concrete nello sviluppo di tecnologie che hanno applicazioni nella vita quotidiana ma che sono a tutti gli effetti rivoluzionarie.

A livello nazionale le Quantum Weeks coinvolgeranno ricercatori, tecnici, divulgatori, comunicatori, insegnanti appartenenti piu’ di 40 fra enti di ricerca, sedi universitarie, societa’ scientifiche. L’ingresso alla mostra e’ gratuito e riservato alle scolaresche degli istituti secondari di secondo grado, previa registrazione. Per accedere sara’ necessario esibire il green pass di base.