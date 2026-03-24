Mpa: ciclone Harry, ancora niente stato di calamità per l’agricoltura

La nota degli autonomisti all'Ars (nella foto i danni all'oasi del Simeto)

PALERMO – “Ancora nessuna risposta per gli agricoltori danneggiati dagli eventi del ciclone Harry. Si compromette così la ripartenza per un settore già fortemente segnato negli ultimi cinque anni da eventi climatici avversi che hanno decimato le produzioni e hanno penalizzato uno dei settori trainanti dell’economia siciliana, con ricadute sulla competitività nei mercati internazionali. Sorprende che non sia stato deliberato lo stato di calamità dell’agricoltura con la possibilità di accedere a risorse extra regionali”.

Lo affermano i parlamentari catanesi del gruppo autonomista all’Ars, Giuseppe Lombardo, Ludovico Balsamo e Santo Primavera, chiedendo “un’audizione dell’assessore regionale all’agricoltura nella Terza commissione parlamentare terza con il pieno coinvolgimento dei sindaci dei comuni interessati e dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria”.

“Nell’audizione – spiegano i deputati autonomisti – chiederemo conto dell’iter che si sta seguendo circa le misure finanziarie compensative, dei ritardi e di come si intende fronteggiare la questione legata al caro carburante, sopravvenuta a seguito degli eventi bellici del Medioriente, apportando ulteriori disagi per il considerevole aumento dei costi di produzione in agricoltura”.