Mpa replica ad Angelo Villari: “Pensi alla sua gestione della Cgil”

La risposta degli autonomisti alle dichiarazioni dell'ex segretario provinciale del Partito democratico.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Angelo Villari non chiami in causa l’Mpa per attaccare Barbagallo e il suo ex partito e in quanto a regole democratiche guardi piuttosto alla gestione ventennale della Cgil di Catania”. Lo scrive, in una nota, il Movimento per l’autonomia, rispondendo all’intervista rilasciata a LiveSicilia dall’ex segretario provinciale del Partito democratico di Catania.

Villari, annunciando la sua uscita dal Pd e la sua candidatura in Sicilia Vera di Cateno De Luca, aveva duramente attaccato il segretario regionale Anthony Barbagallo. Colpevole, secondo Villari, di avere limitato gli spazi di dialogo tra i democratici, applicando una sorta di “modello Mpa“. Barbagallo, com’è noto, prima di aderire al Partito democratico militava tra gli autonomisti.

Il Movimento per l’autonomia, citato, adesso replica rimandando la palla nel campo di Villari. In una dichiarazione stringatissima, i lombardiani fanno riferimento agli anni in cui Angelo Villari è stato segretario generale della Cgil di Catania. Quando non lo era direttamente, a ricoprire lo stesso ruolo ci sono stati esponenti della Camera del Lavoro storicamente a lui molto vicini.