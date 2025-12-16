MU: design, tradizione, sperimentazione e visione contemporanea

MU è uno studio di design italiano fondato nel 2003, con sede in Sicilia, riconosciuto per il suo approccio innovativo e per una costante vocazione alla sperimentazione. Un brand che intreccia materiali pregiati, saperi artigianali e design contemporaneo, dando vita a creazioni versatili capaci di esprimere un’eleganza senza tempo.

Attraverso una ricerca continua su forme, materiali e linguaggi espressivi, MU attraversa diversi ambiti del progetto, dal product design al fashion design fino all’art-design, mantenendo sempre una visione coerente e riconoscibile. Le collezioni nascono da un dialogo tra riferimenti culturali, simbolici e una sensibilità progettuale libera, che rende ogni creazione un oggetto distintivo.

Le collezioni MU sono presenti nei bookshop di musei e gallerie d’arte, mentre l’intera produzione è disponibile presso il MU Design Store di Palermo, oggi punto di riferimento per un pubblico internazionale attento alla qualità e al valore estetico. Lo studio ha ricevuto negli anni diversi riconoscimenti, tra cui il prestigioso premio internazionale A’ Design Award.

MU si configura come un vero e proprio mondo creativo: uno spazio esperienziale in cui progetti, simboli e visioni dialogano tra loro, dando forma a una narrazione coerente che attraversa materia, forma e significato.

Filomorphosis, il patrimonio tessile che rinasce in gioielli contemporanei

Tra i progetti più rappresentativi della ricerca MU spicca Filomorphosis, un progetto di gioielli tessili che fonde tradizione e innovazione. Ogni creazione nasce dai pregiati tessuti della storica famiglia Gulì, protagonisti della tradizione tessile siciliana, reinterpretati in chiave contemporanea grazie all’uso del taglio laser.

Un patrimonio tessile che rinasce in gioielli da indossare, dove l’eleganza del passato si unisce a un linguaggio formale moderno. Il progetto si articola in diverse collezioni, ciascuna con una propria identità. La prima è ispirata al Liberty siciliano e trae spunto dalle opere dell’architetto Ernesto Basile, celebrando la ricchezza decorativa di luoghi iconici come Villa Igea e il Villino Florio. Filomorphosis rappresenta un dialogo continuo tra storia e innovazione, in cui ogni gioiello racconta una trasformazione della materia e della memoria in chiave contemporanea.

Twillin, un gesto da indossare

Tra i progetti più riconoscibili di MU si distingue anche Twillin, un accessorio in seta che diventa gesto creativo. Leggero e versatile, interpreta il design come possibilità di espressione personale. Twillin si trasforma così in un segno distintivo, capace di adattarsi a stili e utilizzi diversi, mantenendo una forte identità estetica.

Bilico, l’equilibrio che diventa gioiello

Accanto alla ricerca tessile, MU esplora il gioiello anche in chiave concettuale con Bilico, una collezione che nasce come riflessione sul concetto di equilibrio che conduce all’armonia. Una serie di gioielli in cui la ricerca dell’armonia viene rappresentata da una sfera nel suo punto di equilibrio, trasformando una forma essenziale in un simbolo profondo.

Bilico esprime l’equilibrio della bellezza attraverso un design minimalista e forme geometriche pure, capaci di comunicare un senso di stabilità interiore e di armonia visiva.