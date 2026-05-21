La dinamica dei fatti non è ancora chiara

PALERMO – La semifinale play-off tra Palermo e Catanzaro, vinta dai calabresi, ha avuto una brutta parentesi sugli spalti del Renzo Barbera. Dei tafferugli si sono verificati in tribuna. La dinamica esatta dei fatti non è ancora chiara ma, secondo i video che circolano in rete, tra i coinvolti ci sarebbero alcuni tifosi rosanero e il figlio del ds del Catanzaro Ciro Polito.

La partita tra Palermo e Catanzaro

La rissa è stata ripresa da diverse angolazioni. Sul campo il match si è concluso con il risultato di 2-0 in favore del Palermo ma a superare il turno e ad accedere alla finale per il salto in serie A è il Catanzaro, in virtù del 3-0 con il quale aveva superato i rosanero nel match d’andata.

Palermo, un altro anno di B

Per la squadra di Pippo Inzaghi, quindi, tanti rimpianti. I rosanero l’anno prossimo giocheranno ancora in serie B.