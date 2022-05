Murale su giovane ucciso, “Ma lo Stato c’è a Catania?”

Il commento di Legambiente Catania dopo l'articolo di LiveSicilia.

CATANIA – “Ma lo Stato c’è a Catania?”. È l’interrogativo di Legambiente Catania che questa mattina ha condiviso con un lungo post l’articolo di LiveSicilia sul murale dedicato a Enzo Scalia, ammazzato nel conflitto a fuoco tra clan due anni fa. Un murale che sorge a pochi passi dal Monastero dei Benedettini, simbolo della cultura umanistica e letteraria di Catania.

“Piazza Dante – scrivono gli attivisti di Legamebiente – è oggetto dei nostri progetti di rigenerazione urbana dal basso. Abbiamo chiesto ed ottenuto (durante la settimana della mobilità sostenibile) la pedonalizzazione dello spazio antistante la chiesa di San Nicolò all’Arena, la liberazione dalle auto della piazzetta limitrofa con la apposizione di panchine. Abbiamo piantato per due volte il filare di pitosforo che incorona la piazza e chiesto ed ottenuto la pedonalizzazione di Largo Odeon comprando insieme ai cittadini panchine ed arredi urbani. Ma contemporaneamente con rammarico e nonostante le nostre continue segnalazione ci rendiamo conto che avanza illegalità ed abusivismo. Davanti all’Università, accanto al liceo Spedalieri e sotto gli occhi dei turisti un grande murales – evidenzia Legambiente Catania – commemora un giovane ucciso in un regolamento di conti mafioso. A due passi uno striscione deturpa il muro del Monastero dei Benedettini e, come se non bastasse, anche una targa di marmo che commemora lo stesso giovane tifoso come fosse un eroe della patria. A pochi passi una macelleria che arrostisce carne per strada di fronte ad una pompa di benzina, con il rischio che una esplosione possa causare una strage. Ma lo Stato c’è a Catania?”, si chiedono i membri dell’Associazione.