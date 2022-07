Musumeci: “Se non si guarda al Mediterraneo la Sicilia sarà periferia”

Il presidente della Regione è intervenuto durante un convegno tenuto nell'aula magna dell'Università degli Studi di Catania.

CATANIA – “Se negli anni Ottanta avessimo guardato al Mediterraneo e pensato a un ruolo per la Sicilia, ci saremmo ritrovati un mare di frontiera. Oggi invece è un mare di cerniera”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha partecipato nell’Aula Magna dell’Università di Catania al convegno “Il principio di insularità nel nuovo articolo 119 della Costituzione”.

“L’opportunità si ripresenta oggi. Il Mediterraneo è cambiato. Non bastano – si legge nel post – una sana agricoltura e un terziario fervido per potere consentire alla Sicilia di diventare una Regione ricca e capace di competere con le Regioni del centro-nord. Se non si guarda al contesto del Mediterraneo, non supereremo mai la condizione di perifericità verso il continente europeo”.