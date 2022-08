Colloquio con il governatore uscente

MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CATANIA) – “Sto bene perché sono sereno e commosso per le migliaia di messaggi e attestazioni di amicizia e di stima che ho ricevuto anche dagli avversari”. Nello Musumeci rompe il silenzio, dopo la lunga gestazione che ha portato, il centrodestra, a scegliere Renato Schifani. Il presidente uscente spiega a LiveSicilia che “per un uomo politico e di governo è il massimo che si possa sperare”, riferendosi allo tsunami di messaggi ricevuti.

Migliaia su facebook, il suo telefono è sold out da giorni. “Attestazioni anche dagli avversari”, sottolinea, come avvenne dopo il saluto alla Provincia regionale di Catania. Ritorno in campagna La fase più cruenta della scelta del nuovo candidato, Musumeci l’ha trascorsa in campagna, legando gli alberi d’ulivo, “perché crescano dritti”. E mentre arrivava la conferma della scelta di Renato Schifani, lui diffondeva le foto, subito condivise da fedelissimi e sostenitori.

La benedizione

“Non posso aggiungere altro per rispetto di Schifani”, dice ancora a LiveSicilia, mentre lascia intendere la sua benedizione al nuovo candidato presidente della Regione, una scelta “fortemente condivisa da Fratelli d’Italia”. La scelta di Schifani, infatti, annunciata da Ignazio La Russa, ha resistito anche all’ultimo tentativo di Gianfranco Micciché di ribaltare tutto. Prima con un comunicato in cui il presidente dell’Ars veniva indicato come l’uomo attorno al quale costruire il futuro della Sicilia, poi con l’ipotesi – notturna – della candidatura dell’imprenditrice Barbara Cittadini.

Il nuovo corso

Da presidente uscente, in testa ai sondaggi, Musumeci ha fatto due passi indietro, una scelta che potrebbe pesare nella costituzione del prossimo governo nazionale. E così, un anno dopo l’incontro allo Spasimo, “il tempo del raccolto”- come recitava lo slogan ufficiale dell’evento – potrebbe arrivare per la coalizione di centrodestra.