Napoli, scontri tra ultras dell’Union Berlino e la polizia: 11 arresti VIDEO

Questa sera è in programma la gara di Champions League

1' DI LETTURA

Momenti di tensione a Napoli dove questa sera, 8 novembre, è in programma la gara di Champions League tra Napoli e Union Berlino. Circa 200 tifosi tedeschi, arrivati in città ieri, hanno sfilato in corso Umberto I, danneggiando tutto quello che trovavano in strada.

Il corteo ha sfilato lungo il Rettifilo, scortato dalla polizia di Stato in assetto antisommossa. A Piazza Dante è avvenuto il contatto con le forze dell’ordine, si sono registrate scene di vera e propria guerriglia, con devastazioni di negozi tra la zona di Via Roma e Piazza Dante e lancio di oggetti.

Si registrano feriti tra le forze dell’ordine, finora 11 persone sono state arrestate.