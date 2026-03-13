Nei video l’indagato che esce dalla casa della vittima: in mano ha il coltello

Le indagini sul femminicidio di Daniela Zinnanti

MESSINA – Una telecamera, posta al primo piano dello stabile in cui è avvenuto il femminicidio di Daniela Zinnanti, ha ripreso Santino Bonfiglio che esce dall’appartamento della vittima e nella mano destra tiene ancora il coltello sporco con cui ha colpito la 50enne più volte.

Il video, in possesso della polizia, indica le 22.25 di lunedì 9 marzo. Le immagini sono citate nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip. L’uomo sarebbe entrato in casa della vittima dalla finestra come ha raccontato lui stesso nell’interrogatorio.