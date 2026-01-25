L'attivazione del volo è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina

FIUMICINO – Si è da poco concluso, con l’atterraggio a Ciampino, il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di appena 2 mesi, in imminente pericolo di vita. Ricoverato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina, è servito un trasferimento con la massima urgenza presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Lo rende noto l’Aeronautica militare.

L’attivazione del volo è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare. Loro hanno immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

La partenza dall’aeroporto di Catania

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Roma-Ciampino alla volta di Catania-Fontanarossa. Qui il bimbo è stato subito imbarcato insieme al padre e ad un’equipe medica, decollando nuovamente nel più breve tempo possibile alla volta di Roma.

Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero.