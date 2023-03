“Nessuna pretesa sul vicesindaco, ma…” VIDEO

Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale del Movimento cinque stelle, tira un sospiro di sollievo con la discesa in campo di Maurizio Caserta

CATANIA. “Al centro del nostro progetto non c’è soltanto il nome candidato sindaco: c’è un programma e una squadra”. Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale del Movimento cinque stelle, tira un sospiro di sollievo con la discesa in campo di Maurizio Caserta per il Fronte progressista. L’eventuale poltrona di vicesindaco andrà ai pentastellati? “Non c’è nulla da rivendicare – ha detto – Abbia deciso di esprimere il vicesindaco in una fase più avanzata. Intanto sappiamo che io, Gianina Ciancio e Nunzia Catalfo”.