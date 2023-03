Catania, Maurizio Caserta al via: “Abbiamo un progetto ambizioso”

VIDEO. Il candidato del Fronte progressista inaugura la campagna elettorale nel nome di Giambattista Scidà.

CATANIA. “Credo che la storia passata di questa città, gli ultimi vent’anni, vede fallimenti nell’azione pubblica non di poco conto”. Lo ha detto Maurizio Caserta, candidato del Fronte progressista, presentando pubblicamente la propria candidatura alla carica di primo cittadino di Catania. Una discesa in campo che arriva il passo di lato di Emiliano Abramo, ma anche il lungo lavoro preparatorio dei tavoli che hanno visto seduti assieme Pd, Cinque stelle, Sinistra Italia, Verdi e il forum civico Catania Può.

Maurizio Caserta candidato

Al netto del vento primaverile, la scelta di firmare la candidatura nella piazzetta dedicata a Giambattista Scidà (in zona Ognina) ha un valore simbolico ben preciso: dedicare l’alleanza al giudice minorile che si è battuto per i valori della legalità e dell’inclusione sociale. Caserta ci crede. “La città è più disordinata – ha detto il candidato – però c’è diffusa una voglia di ripresa e di fare le cose che è l’unica speranza, l’unico motivo di soddisfazione. Questa città è quasi autogovernata però rischiamo di restare confinati in una situazione di nanismo”.

La responsabilità della candidatura, Maurizio Caserta, la sente tutta. “Quello per Catania è un progetto ambizioso perché il compito è arduo perciò o si e all’altezza delle difficolta delle sofferenze di questa città o è meglio lasciare il campo ad altri. Questo campo che abbiamo lasciato ad altri non ha portato a grandi risultati. Noi siamo una comunità che non è troppo felice e che ha delle sofferenze e l’attenzione dev’essere portata a quelle sofferenze”.