Network Contracts, 150 lavoratori trasferiti da Bari a Palermo

Lo scorso 8 maggio le lettere di trasferimento coatto

1' DI LETTURA

Dal prossimo 5 giugno, 150 dipendenti del ramo Telco di Network Contacts, attualmente impiegati a nella commessa Wind3, dovranno trasferirsi dalla sede di Molfetta (Bari) a quella di Palermo.

Ne danno notizia i sindacati sottolineando che l’azienda ha già inviato, lo scorso 8 maggio, le lettere di trasferimento coatto, nell’ambito di una riorganizzazione produttiva che punta a realizzare poli monotematici in ciascuna unità locale della società – polo Telco a Palermo, polo Energy a Taranto, polo Banking a Milano – con la conseguente necessità di trasferire nei nuovi centri specialistici i lavoratori di Molfetta.

Per questo le segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Ui hanno indetto uno sciopero nella sede di Molfetta, il prossimo 22 maggio, per un intero turno di lavoro, annunciando anche un presidio a partire dalle 9 in piazza Prefettura, a Bari, in concomitanza con l’incontro convocato dalla prefetta del capoluogo pugliese, Antonella Bellomo.

La vertenza è stata al centro del sit-in organizzato stamattina da Uil Bari-Bat di fronte alla sede della presidenza della Regione Puglia per chiedere la riapertura dei tavoli sulle venti vertenze del territorio, Network Contacts compresa.

“Abbiamo bisogno di ricomporre il tavolo per poter discutere con l’azienda e trovare soluzioni alternative” ha spiegato Vito Gemmati, segretario generale regionale Uil Comunicazione. Il sindacalista ha chiarito che i 150 dipendenti “in Sicilia non ci possono andare perché con 700 euro al mese non si possono spostare, né possono abbandonare le proprie famiglie”. Da parte sua, l’Unione sindacale di base-Lavoro privato Puglia chiede la convocazione si “un incontro urgente” con il presidente della task force regionale per l’occupazione Leo Caroli, “finalizzato alla salvaguardia dei posti di lavoro e dei diritti economici e normativi di tutte le lavoratrici e dei lavoratori di Network Contacts”.