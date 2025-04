Nicolas ucciso per strada: la confessione, convalidato il fermo

La decisione del Gip per Francesco Milici

SIRACUSA – ll gip del Tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, ha convalidato il fermo di Francesco Milici, il 22enne, fermato per la morte di Nicolas Lucifora, 16 anni, accoltellato nella notte tra il 19 ed il 20 aprile scorso in via Nastro Azzurro, a Francofonte, nel Siracusano.

Il gip ha applicato anche la misura della custodia cautelare in carcere. Il 22enne, che ha confessato al procuratore Sabrina Gambino di aver commesso l’omicidio, avrebbe ribadito di essersi difeso da un’aggressione.