Staffetta alla guida di FI, Minardo per Caruso: così Tajani cerca la pace

Schifani: "Lo conosco da moltissimi anni, farà bene"

PALERMO – Marcello Caruso non è più il segretario di Forza Italia in Sicilia. Il segretario nazionale Antonio Tajani ha accolto le sue dimissioni e nominato il presidente della commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, come commissario del partito.

Da un lato Tajani ha ceduto alle richieste di commissariamento di Forza Italia che arrivavano dall’asse Falcone-Mulè, dall’altro la nomina di Minardo rappresenta comunque un punto a favore del governatore Renato Schifani che considera il parlamentare nazionale più vicino alle sue posizioni. Una mossa, quella del segretario nazionale, per giungere ad una tregua nel partito siciliano.

Schifani: “Auguri a Minardo, lo conosco da molti anni”

“Rivolgo a Minardo i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di commissario regionale di Forza Italia in Sicilia – dice il presidente della Regione Siciliana -. Lo conosco da moltissimi anni e ho sempre apprezzato il suo equilibrio e il suo senso delle istituzioni. Sono certo che saprà fare bene nella guida del partito nell’Isola e nel sostegno all’azione del governo regionale, contribuendo con responsabilità e visione al rafforzamento del nostro progetto politico”.

Sul commissariamento del partito si era espresso anche Giorgio Mulè, appena 24 ore prima. Il vice presidente della Camera si era spinto a dare una sorta di disponibilità “qualora il partito o Tajani” gli avessero chiesto di indossare le vesti di commissario.

La scelta di Minardo

La decisione di Tajani è arrivata al termine di una giornata iniziata con un piccolo colpo di scena: Schifani non va a Roma per la kermesse organizzata da Tajani sui 50 anni del Partito popolare europeo, recandosi invece a Niscemi per fare il punto della situazione sulle abitazioni per gli sfollati e gli aiuti alla cittadina nissena sconvolta dalla frana. Il governatore ha però spento sul nascere ogni interpretazione: “Scelta condivisa con Antonio, è come se fossi a Roma accanto a lui”.

Minardo: “Mio impegno al totale servizio di Forza Italia”

Minardo, intanto, via social ringrazia Tajani per la fiducia. “Metto il mio impegno a totale servizio di questa scelta, con determinazione, entusiasmo e spirito di squadra – ha affermato -. Forza Italia, Forza Sicilia”.

Caruso: “Io per settimane in rispettoso silenzio”

Parla anche Caruso che, dopo gli auguri di rito a Minardo (“sono certo che porterà avanti l’incarico con passione e competenza”) e i ringraziamenti a Tajani per il nuovo incarico, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. “In queste settimane ho scelto un rispettoso silenzio, perché fosse possibile definire nel modo migliore una delicata situazione interna al partito, rispettosa di tutte le sensibilità e soprattutto finalizzata a proseguire l’importante lavoro del governo regionale e a rilanciare la presenza forte e radicata di Forza Italia in tutti i territori”.

Tamajo: “A disposizione di Minardo”

In Forza Italia, intanto, arrivano le prime reazioni alla nomina di Minardo. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, formula i suoi auguri a Minardo e si mette con il suo gruppo “a disposizione” del neo commissario, “persona seria e di grandi prospettive politiche – evidenzia -. Lo facciamo con spirito di squadra, certi che saprà guidare questa fase con equilibrio e capacità”.

Pellegrino: “Tajani ha ascoltato le esigenze del partito”

Il capogruppo degli azzurri all’Ars Stefano Pellegrino, vicino a Falcone, a nome di tutti i componenti della pattuglia di FI a Palazzo dei Normanni, formula gli auguri di buon lavoro a Minardo e ringrazia Tajani “per aver ascoltato le voci e le esigenze del partito, con una nomina autorevole e di qualità.”

Tomarchio: “Minardo profondo conoscitore della Sicilia”

Il deputato catanese Salvo Tomarchio sottolinea la “sensibilità politica”, la “moderazione” e la “profonda conoscenza della Sicilia” da parte di Minardo. Doti che “saranno fondamentali in questa delicata fase di fine legislatura – aggiunge – per continuare quanto di buono fatto finora, rafforzando il partito e di conseguenza il governo Schifani, incarnando il nuovo corso di Forza Italia”.

Intravaia: “Con Minardo equilibrio e competenza”

Interviene anche il parlamentare di Monreale Marco Intravaia, che esprime il suo “più convinto apprezzamento” per la nomina di Minardo. “Unisce equilibrio, competenza e capacità di mediazione: qualità essenziali per guidare, con rinnovato slancio, il partito – conclude – in questo ultimo e decisivo scorcio di legislatura”.

Miccichè: “Auguri a Minardo ma…”

Da ex Forza Italia dice la sua sulla nomina di Minardo anche Gianfranco Miccichè, che però avverte il neo commissario sui rischi del suo nuovo incarico. Dopo il “sincero augurio” e “l’affettuoso abbraccio” al diretto interessato, Miccichè sottolinea: “Sono certo che questo nuovo, importante e impegnativo incarico potrà rappresentare per lui un’ulteriore occasione di crescita per il conseguimento di risultati ancora più importanti. Ma in Forza Italia lo dovranno aiutare tutti, proprio per evitare la creazione di dannose correnti. Se così non sarà, il partito è destinato all’implosione”.

Il Mpa: “Minardo interlocutore super partes”

L’unico partito a commentare l’addio di Caruso e l’arrivo di Minardo è il Mpa di Raffaele Lombardo, che ne approfitta per lanciare una stoccata all’ex segretario di Forza Italia: “Buon lavoro a Minardo. La designazione cade su una figura di equilibrio e moderazione, che lo accreditano come interlocutore super partes per tutte le sensibilità in campo”. L’accusa, non esplicitata, è quella che da sempre gli autonomisti hanno fatto a Caruso: essere troppo appiattito sulle posizioni di Schifani.