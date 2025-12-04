No del gip all’arresto di Pace, lui su Facebook: grazie a chi mi è stato vicino

Le parole del capogruppo Dc all'Ars

PALERMO – “Ieri sono stato pervaso da un’ondata di affetto incredibile, commovente. Grazie di cuore a tutti. Un pensiero speciale a chi mi è stato accanto dal primo istante”. Così sulla sua pagina Facebook il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace, dopo la decisione della gip del tribunale di Palermo, Carmen Salustro, di respingere la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura di Palermo nei confronti del politico agrigentino che è indagato in una inchiesta che ipotizza, tra gli altri, il reato di corruzione.