Notte di inferno: paura e incendi a Capo Gallo VIDEO

Ancora ore di paura a Palermo. Roghi nella riserva. Bellolampo brucia.

Ennesimo incendio a Palermo, questa volta in fiamme parte della riserva di Capo Gallo. Sono decine, le telefonate arrivate al centralino dei vigili del fuoco da parte di residenti e turisti che ieri sera intorno le 21 affollavano le strade di Mondello. In pochi minuti hanno visto le fiamme e una densa nube di fumo alzarsi da Monte Gallo. “Sta bruciando tutto molto velocemente” qualche residente urlava. Sul posto presenti le squadre del 115 e i volontari della protezione Civile che hanno circoscritto le fiamme prima che il perimetro dell’incendio si estendesse in maniera preoccupante. Una grossa coltre di fumo e cenere si è abbattuta sulle abitazioni che si trovano nella parte sotto all’incendio. A rischio per alcune ore alcune case che si trovano sul versante di Capo Gallo.

Le parole di una residente

“Incuria del luogo, cataste di kleenex, immondizia. Non so se l’incendio fosse doloso o meno, ma non è possibile lasciare una riserva naturale così abbandonata. La paura durante l’incendio è stata tanta. Ci sono di mezzo vite, case e tanto verde da preservare. Troppi incendi, ogni anno sempre più in tutta la Sicilia. Non è possibile continuare così. È arrivato il momento che i politici affrontino seriamente la situazione, perché sicuramente non ci troviamo in una Isola in sicurezza. E se l’incendio di oggi si trattasse della famosa sigaretta buttata sulla sterpaglia, è un problema di educazione civica in deficit…”. Afferma a Live Sicilia Francesca Aurora Inghileri.

Bellolampo brucia ancora

Brucia ancora la discarica di Bellolampo l’impianto di smaltimento di rifiuti gestito dalla Rap, l’azienda municipale del Comune di Palermo. È l’unico incendio rimasto ancora attivo delle decine di roghi divampati due giorni fa quando nel capoluogo sono stati raggiunti i 45 gradi. I vigili del fuoco hanno lavorato nell’impianto tutta la notte e proseguiranno le operazioni di bonifica anche oggi. Ci sono focolai ancora accesi da spegnere definitivamente per evitare che le fiamme possano ripartire. La Rap ha ribadito che l’incendio non ha pregiudicato la funzionalità dell’impianto e che la raccolta dei rifiuti prosegue. Da accertare la funzionalità del sistema antincendio realizzato dopo il rogo dell’agosto 2012 che per giorni paralizzó l’impianto. Paure e polemiche da parte dei residenti della zona che da due giorni sono costretti a vivere con le finestre sigillate per il fumo che si alza dalla discarica e invade le abitazioni. (ansa)