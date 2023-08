Nuovi parcheggi a Palermo, l’Osservatorio edilizio: fondi a rischio

Il coordinatore Giuseppe Puccio (nella foto) scrive al Comune una lettera con i suggerimenti degli Ordini professionali

PALERMO – Una lettera firmata dal coordinatore dell’Osservatorio edilizio cittadino Giuseppe Puccio e indirizzata al sindaco Lagalla, agli assessori Carta, Orlando e Forzinetti, per suggerire all’Amministrazione comunale cittadina una serie di interventi che possano far andare a buon fine il project financing per la realizzazione e gestione di 7 parcheggi lungo la linea del tram.

La gara bandita dal Comune mesi fa è andata deserta e già in quell’occasione, l’Osservatorio aveva rilevato e fatto presenti una serie di criticità nella procedura di affidamento. Oggi, per scongiurare il rischio che si perda il finanziamento, gli ordini professionali hanno messo nero su bianco una serie di suggerimenti che consentirebbero all’Amministrazione di uscire dall’impasse.

“Riteniamo necessario – si legge nella lettera – verificare se sia possibile modificare la ripartizione delle somme assegnate ai vari parcheggi concentrandole solo su alcuni di maggiore interesse da realizzare interamente con il finanziamento pubblico con gara di sola esecuzione (anche con appalto integrato, eventualmente) e rinviando l’affidamento del servizio di gestione a successiva gara tra soggetti gestori, che ovviamente dovrebbero pagare un canone al Comune. Il sindaco Lagalla ha sicuramente l’autorevolezza per discutere e concordare direttamente con il Presidente della Regione tale possibilità evitando, in questo modo, la perdita dei finanziamenti; modificare i progetti dei parcheggi rimanenti trasformando l’oggetto del possibile appalto in “sistemi integrati di parcheggio” introducendo la possibilità di inserire opere di “riscaldamento” che li rendano economicamente sostenibili. Per esempio, box da affidare in concessione per un periodo significativamente più lungo di quello della gestione del parcheggio pubblico; trasferire le competenze delle gare dall’area della mobilità all’area dei lavori pubblici che molto probabilmente dispone di una struttura tecnica più adeguata ad affrontare quella che, a tutti gli effetti, è la realizzazione di un’opera pubblica, a prescindere dalle sue rifluenze sul sistema della mobilità.

É chiaro che daremmo tutto il nostro apporto – conclude la nota – per definire gli elementi per l’appalto dei sistemi integrati di parcheggio. Ci auguriamo che le nostre considerazioni e le nostre proposte siano accolte con lo stesso spirito di collaborazione con le quali sono state formulate”.

L’Osservatorio edilizio cittadino, del quale fanno parte Ance Palermo, il Collegio dei Geometri, l’Ordine degli Architetti, quello degli Ingegneri, l’ordine degli Agronomi e Forestali, quello dei Geologi e dei Periti industriali della provincia di Palermo, è stato costituito a novembre del 2022. “Da allora – afferma il coordinatore Puccio – ne aspettiamo l’istituzionalizzazione da parte del Comune, più volte annunciata ma mai concretizzata. Tuttavia noi continuiamo a lavorare e a fare le nostre proposte con la volontà di superare la logica della lamentela e della critica verso l’operato della pubblica amministrazione e di attivare una collaborazione preventiva, mettendo a disposizione le competenze dei professionisti che fanno parte dell’Osservatorio, per trovare soluzioni condivise”.