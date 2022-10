Nuovo focolaio Covid all’ospedale di Trapani, il Dg: “Pazienti isolati”

Nel reparto di Cardiologia

TRAPANI – Allarme per un focolaio Covid ancora una volta all’interno dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Dopo l’emergenza che nelle scorse settimane ha riguardato il reparto di Medicina, che fu completamente svuotato, mentre una decina di pazienti vennero trasferiti nel reparto dedicato ad accogliere i positivi, adesso sono stati accertati casi nel reparto di Cardiologia. A rischio è risultata anche la terapia intensiva cardiologica.

Attualmente, secondo notizie provenienti dal reparto, sono cinque i pazienti risultati positivi: con loro anche tre medici e un ausiliario. Ancora una volta il virus è arrivato con un paziente ricoverato per patologie cardiologiche, che a sua volta ha contagiato altri soggetti ricoverati nella terapia intensiva e medici. “In atto – dice il direttore generale dell’Asp di Trapani Vincenzo Spera – sono quattro e non cinque i pazienti positivi. Si è accertato che il contagio è stato trasmesso da un paziente giunto in emergenza, comunque sotto posto a test risultato negativo e che per fortuna è stato salvato dall’infarto. Successivamente alle terapie salvavita il paziente si è positivizzato e quindi anche il personale medico che lo ha saputo soccorrere e gli altri malati ricoverati nella terapia intensiva”.

Nonostante l’emergenza che è scoppiata nel reparto di Cardiologia, alcuni familiari di pazienti hanno fatto notare che i ricoveri non si sono interrotti: “Non è stato necessario – osserva il direttore dell’Asp – perché i pazienti contagiati sono isolati, il personale medico è a casa in isolamento”. Nonostante l’improvviso venir meno di personale in servizio, il personale medico della Cardiologia dell’ospedale trapanese continua a svolgere attività presso le strutture ospedaliere cardiologiche di altri ospedali della provincia, soluzione questa trovata per far fronte alle altrui carenze di organico.