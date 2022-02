La vittima è Gabriele Rampello

RAFFADALI (AGRIGENTO) – Risolto in pochi minuti il giallo sull’omicidio di una giovane a Raffadali, in provincia di Agrigento. I carabinieri hanno fermato il padre, di Gabriele Rampello, il ragazzo raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco in pieno giorno in piazza Progresso, a pochi passi dalla sede del Comune.

L’uomo, agente di polizia in servizio al reparto Mobile di Catania, è stato catturato mentre stava per lasciare il paese prendendo un pullman di linea, ma non si sa per quale destinazione.