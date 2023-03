Omicidio Lombardo, lettera ai complici e all’assassino: “Confessate”

La missiva di Aldo Sarullo pubblicata da L'Espresso

2' DI LETTURA

«Tutto parla di omicidio», afferma l’avvocato della famiglia del Maresciallo Antonino Lombardo, Salvatore Traina e il dossier che ha in mano lo dimostra.

Uno gli ha sparato e alcuni altri, pur sapendo, hanno taciuto e probabilmente ne hanno tratto utilità. Questo è il necessario antefatto di questa lettera.

Scrivo all’assassino e ai suoi complici. Da uomo a uomo.

A te che hai ucciso un uomo o ne hai condiviso o coperto l’assassinio, magari supponendo di agire in nome di valori superiori;

a te a cui così tanto piace che chi ti guarda ti creda con la coscienza pulita, e invece sai che sei un assassino o un suo complice;

a te che sino ad ora sei stato protetto, ma che ora vedi rimesso in discussione il tuo futuro e la dignità, la stima, l’aura morale che ti sei costruito attorno;

a te che ora guardi alla possibilità, anzi, alla certezza che si scopra il tuo crimine e tuttavia rifiuti di crederlo possibile;

a te che dal tribunale della coscienza sei condannato ogni giorno perché ti manca il coraggio di confessare e di liberarti non del delitto commesso,

ma della tua finzione nella società e tra le persone che ti sono care;

a te che non hai la libertà di mostrarti normale perché sei costretto a difenderti da quel tuo crimine sforzandoti di mostrarti eccellente;

a te che, ormai in età avanzata, perderai con la condanna tutto ciò che hai costruito e vedrai fissata tutta la tua vita nel tuo crimine di un solo giorno;

a te che potresti guadagnarti il merito storico di avere saputo dire la verità dopo decenni di tumultuoso silenzio;

a te che, confessando prima di essere riconosciuto colpevole, potresti spostare tutto il senso della tua vita e del ricordo di te;

a te che potresti restare nella Storia come quell’uomo che, dopo aver scelto quel delitto, ha scelto il suo liberatorio castigo.

Accanto a te, da uomo a uomo, io ti prospetto di riprenderti la tua vita perché, con il tuo silenzio, finora l’hai persa anche tu.

Datti aiuto.